Rusya'yı cepheye çekemeyen Ermenistan yeni bir kurnazlık peşinde! Şimdiki plan...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan ateşkes anlaşmasının bozulmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlara imza attı.



Abdullah Ağar, Erivan yönetiminin bir kurnazlık peşinde olduğunu söyleyerek, 'Ermenistan yeni bir kurnazlık peşinde: Ateşkes iradesinin arkasında Rusya var. Ermenistan yaptığı bu tahriklerle, Rusya'nın iradesine tecavüz ediyor. Sanki savaşta fiili olarak yanında göremediği Rusya'yı cephe hattına fiili müdahaleye zorluyor' dedi.



'RUSYA OYUNA GELİR Mİ' YOKSA OYUNUN İÇİN DEMİ?'



Ağar açıklamasının devamında şunları söyledi:



Rusya'yı bir kurguya hizmet ettirmek, proxy bir devlet olarak kullanma eğiliminde. Azerbaycan bütün tahriklere, sivil hedefleri vurmasına rağmen Ermenistan'ı Ermenistan'da vurmadı. Bu tahrike devam edip, Azerbaycan'ı hataya zorlarken, bunun bir başkasını cephede deniyor. Rusya bu oyuna gelir mi? Yoksa o da bu oyunun içinde mi?