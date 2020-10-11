Meteoroloji'den hafta sonu hava durumu raporu: O illerde yaşayanlar dikkat!

Güneybatı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması beklenirken diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin 3-7 derece üzerine çıkması bekleniyor. Öte yandan haftalık tahminlerde Salı günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara ve Ege bölgesinin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahminler arasında yerini alıyor. Hava durumu vatandaşlar tarafından sıcaklıkların düşmesiyle beraber takip ediliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu değerlendirmeleri…



Gelen son değerlendirmelere göre; bugün Orta Karadeniz kıyıları haricinde diğer bölgelerde herhangi bir yağış beklenmezken haftalık hava durumu tahminlerine göre; Salı günü Ege bölgesinin kıyı kesimleri ile Marmara bölgesinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Geçtiğimiz iki günü yağışlı ve düşük sıcaklıkla geçiren vatandaşlar gün içerisinde hava durumu değerlendirmelerini yakından takip etmeye başladı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu…



METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen açıklamaya göre; Bugün İstanbul, Parçalı ve az bulutlu 24 derece geçmesi tahmin edilirken Ankara'da da benzer hava sıcaklıklarının gözlemlenmesi bekleniyor. Bu noktada yurt genelinde sağanak yağış beklenmezken haftalık tahminlerde Marmara Bölgesi için Salı günü yağışlı geçecek…



Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: O illerde yaşayanlar dikkat! Salı günü sağanak...



TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Sıcaklıklar, Ülkemizin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.



Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: O illerde yaşayanlar dikkat! Salı günü sağanak...



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



KÜTAHYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: O illerde yaşayanlar dikkat! Salı günü sağanak...



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



SİNOP °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutl



ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu



Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: O illerde yaşayanlar dikkat! Salı günü sağanak...



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu



RİZE °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



SAMSUN °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı



TRABZON °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



MALATYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



METEOROLOJİ HAFTALIK TAHMİNDE SALI GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ!



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu tahminlerinde; Önümüzdeki salı günü Marmara bölgesinin büyük bir bölümünde ve Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olacağı bilgisi verildi...

