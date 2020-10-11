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KKTC'de oy verme işlemi sona erdi! Katılım yüzde 55 oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yüzde 55'e yakın katılım oldu. Resmi seçim sonuçlarının 19.00'dan itibaren belli olması bekleniyor.

Güncel / 11 Ekim 2020 Pazar 19:13
KKTC'de oy verme işlemi sona erdi! Katılım yüzde 55 oldu

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı.Resmi seçim sonuçlarının 19.00'dan itibaren belli olması bekleniyor.

Ülkede 11 aday Cumhurbaşkanlığı için yarıştı.

Oy pusulasında yer alan adayların isimleri ise Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Kudret Özersay (Bağımsız), Mustafa Akıncı (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız) oldu.

TATAR ÖNDE GÖTÜRÜYOR

KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde açıklanan ilk verilere göre, UBP lideri Ersin Tatar yarışı önde götürüyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri:

738 sandıktan 257'si açıldı

Ersin Tatar : %34
Mustafa Akıncı : %28.2
Tufan Erhürman: % 21.5

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