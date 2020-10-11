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Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Güldük

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP'ye yönelik 'erken seçim' çağrısına yanıt veren MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, Kılıçdaroğlu'nun siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş olduğunu söyleyerek, “Bunu duyunca fevkalade güldük, gülümsedik.' dedi.

Güncel / 11 Ekim 2020 Pazar 21:33
Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Güldük

MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, erken seçim konusunda Devlet Bahçeli'ye yaptığı çağrıya “Bunu duyunca fevkalade güldük, gülümsedik. Zannederim Kılıçdaroğlu siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş” diyerek yanıt verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Isparta il başkanlığının 13'üncü olağan kongresi gerçekleştirildi. Gökçay mesirelik alanında bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

'Birileri zaman zaman bir gündem ortaya atıyor'

Kongrede konuşan MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, partisinin kendi gündemine hâkim bir siyasi parti olduğunu belirtti. Zaman zaman birilerinin ortaya bir gündem attığını kaydeden Akçay, “İsterler ki o gündemin peşine takılsınlar. Bazen bize eleştiri yönelttiler. Filanca yerde bir şey oluyor Milliyetçi Hareket Partisi'nden neden hamle yok dediler. Çünkü biz başkalarının gündeminin peşine takılmayız” dedi.

Kılıçdaroğlu'na 'seçim' yanıtı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Sayın Devlet Bahçeli erken seçim ilan etsin” şeklinde bir açıklama yaptığını ifade eden Akçay, “Bunu duyunca fevkalade güldük, gülümsedik. Zannederim Kılıçdaroğlu siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş. Sayın genel başkanımız buna ilişkin görüşlerini, partimizin tutumunu defalarca söyledi. Fakat bunları duymazlıktan gelerek kendi gündemini hakim kılma çabalarından, nafile çabalarından başka bir şey değildir. Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz bir kahvehaneye gitsin, bir sıfır kağıt açtırsın, iskambil oynarken yana otursun, yancılık yaparken bir taraftan da 2023 seçimlerine kadar sembolik Cumhurbaşkanı adayı arayışlarına devam etsin. Tavsiyemiz budur” diye konuştu.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut MHP İl Başkanı Hasan Basri Sönmez, yeniden il başkanı seçildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT Televizyonunda yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunarak, 'Bu ülkeyi seviyorsan çık kardeşim yarın sabah de ki ‘Yeter artık'... Türkiye'yi seçime götür. Sorumluluk sahibi insanlar bu ülkeyi yönetirler' ifadelerini kullanmıştı.

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