USD (Alış - Satış) : 7,88 - 7,89 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,30

İhanet ortaya çıktı!

Ayrı ayrı haklarında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istenen iş insanı Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'le ilgili iddianamenin son dakika detaylarına ulaşıldı. Buna göre iddianamede 103 kişinin öldüğü Ankara Gar patlamasından önce Henri Barkey'in İngiliz Financial Times'a "Türkiye'de şehirler havaya uçar" açıklaması yaptığı ortaya çıktı. Barkey'in ziyaretlerinin ardından Türkiye'de meydana gelen eylemlere tek tek yer verilen iddianamede "Bunlar bir tesadüfle açıklanamaz" denildi.

Güncel / 11 Ekim 2020 Pazar 12:05
İhanet ortaya çıktı!

Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'in hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istenen davada son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kavala ve Barkey ile ilgili iddianamenin detaylarına ulaşıldı. Buna göre Barkey'in 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde etkin rol aldığı ve gerçekleştirdiği her ziyaretin ardından Türkiye'de kanlı terör saldırılarının yaşandığı ortaya çıktı.

SALDIRILARDAN ÖNCE TEHDİT GİBİ AÇIKLAMALAR YAPMIŞ VE FINANCIAL TIMES'TA YAYINLANMIŞ

İddianamede; 103 kişinin öldüğü Ankara Gar patlamasından önce Barkey'in İngiliz Financial Times'a 'Türkiye'de şehirler havaya uçar' açıklaması yaptığı belirtildi. Barkey'in ziyaretlerinin ardından Türkiye'de meydana gelen eylemlere tek tek yer verilen iddianamede 'Bunlar bir tesadüfle açıklanamaz' denildi.

Barkey, bu süreçte 15 Ocak ile 22 Ocak, 31 Mayıs ile 08 Haziran arasında Türkiye'de bulundu. 7 Haziran 2015 genel seçiminden 1 hafta önce Türkiye'ye geldi ve seçimin ertesi günü Türkiye'den ayrıldı.

Barkey'in Türkiye hakkında ortaya çıkan son dakika sözleri şöyle oldu. 'Ya seçimler aynı sonucu verir ve insanlar Erdoğan'ın bu gerginliği boşuna yarattığını söyler ya da HDP parlamentoya giremez ve şehirler havaya uçar'

Bu sözlerinin ardından Ankara Garı önünde 10 Ekim'de DAEŞ tarafından bombalı saldırı yaşandı.

Barkey, İstanbul ve Adana'da yaptığı görüşmelerin ardından Irak'a gitti. 13 Mart 2016'dan sonra Kızılay Güvenpark'ta PKK tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Irak'ta çeşitli terör örgütlerinin üst düzey yöneticileri ile yaptığı görüşme sonrasında da DEAŞ İstiklal Caddesi'nde canlı bomba saldırısı yaptı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı