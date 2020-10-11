İBB'den canlı yayına skandal müdahale

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrşn simgesi haline gelen peyzajları sökerek yerine grafik yaptırdı. CHP'li İBB'nin kurnazlığını görüntüleyen A Haber muhabiri ve kameramanına ise İBB çalışanları skandal bir müdahalede bulundu. Yoldan geçen vatandaşlar ise İmamoğlu'na seslenerek 'Hani her şey çok güzel olacaktı?' dedi.



