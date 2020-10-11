Hamsi ülkemizin her yöresinde kızartma, buğulama ve fırınlama teknikleriyle pişirilerek tüketilmesine karşın Karadeniz Bölgesi’nde bir kültür haline gelerek farklı şekillerde kullanılmaktadır. En popüler ve sevilen tarif ise hamsi kuşudur. Hamsi kuşu tarifinde tamamen ayıklanıp fileto haline getirilen hamsiler, mısır unu ve yumurtayla bulanıp yağda kızartılır. Karadeniz’in bir diğer yöresel lezzeti mısır ekmeği ile çıtır çıtır yenir.



Hamsi Kuşu Malzemeleri



40 adet hamsi

3 dal taze soğan

30 yaprak nane

12 dal maydanoz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber



Hamsileri kızartmak için Malzemeler



1 su bardağı mısır unu

Ayçiçek yağı



Hamsi kuşu nasıl yapılır?



Taze soğan maydanoz ve taze naneyi bıçak yardımı ile iyice ince ince kıyın. Çok kuru olmaması için içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. İyice kıydığınız taze otları tuz, dilediğiniz kadar karabiber ve pul biber karışımı ile lezzetlendirin.



Temizlenmiş ve kılçıklarından arındırılmış hamsilerin birinin üzerine bu hazırladığınız harçtan sürüp diğer bir hamsiyi üzerine kapatın.

Tüm hamsileri bu şekilde hazırladıktan sonra mısır ununa bulayıp bir tavada kızdırdığınız sığ yağda kızartın. Dilerseniz hamsilerin içlerini boş bırakıp, sadece tuz karabiber ile tatlandırarak da kızartabilirsiniz.