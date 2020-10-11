Hainlerin inlerine girildi!

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik sonbahar - kış operasyonları hız kesmeden ve rekor personel sayısı ile devam ediyor. Hakkari'nin Çukurca ilçesinden gelen son dakika haberinde hain örgütün birçok cana kıymak üzere hazırladığı patlayıcılar kahraman komandolar tarafından tespit edilerek imha edildi. İşte el yapımı patlayıcıların, mayınların ve sığınakların terör saldırısı gerçekleşmeden son anda engellendiği operasyondan en yeni görüntüler...



TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KANLI SALDIRILARI ENGELLENDİ



Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Sonbahar - kış operasyonları kapsamında görev alan komandolar tarafından Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesinde arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Buna göre edinilen bilgide patlamaya hazır çok sayıda düzenek imha edildi. Operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Teröristler ya teslim olacak ya kaçacaklar. Ya da etkisiz hale getirilerek bu ülke için tehdit olmaktan çıkacaklar. Başka çare olmamalı. Türkiye artık bu örgütlerin ensesine binmiştir' dedi ve terör örgütüne katılımın da her geçen yıl azaldığının altını çizdi.



2 ADET EYP, 3 MAYIN VE 4 SIĞINAK KİMSEYE ZARAR VEREMEDEN İMHA EDİLDİ



Çukurca'dan gelen son dakika bilgisine göre Kuzey Irak'ın Zap Vadisi karşısında yer alan bölgede yapılan aramalarda, 2 adet el yapımı patlayıcı, 3 adet mayın, 4 adet sığınak ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi tespit edilerek operasyonda görevli METİ Timleri tarafında imha edildi.



'BU YIL SADECE 42 KİŞİ TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI'



Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta güvenlik personeliyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadeleye ilişkin verdiği mesajlarda, bu yıl sadece 42 kişinin terör örgütü PKK'ya katıldığını belirterek, 'Bu alçaklar kaçacak delik bulamamalılar. Neredelerse gidip, üzerlerine basmalıyız. Cudi'nin kalbine girdik. Şimdi Cudi'yi fellik fellik arayıp, taramalı, bunları bir daha buralarda yaşayamaz hale getirmeliyiz. Ya teslim olacaklar ya kaçacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler. Başka bir yol yoktur ve olmamalı' dedi.



'ÖRGÜTÜN MECALİ KALMAMIŞTIR'



Terör örgütü yönetici ve üyelerinin iyice köşeye sıkıştığını anlatan Bakan Süleyman Soylu, 'Terör örgütünün durumunu bir boks minderi gibi düşünün, köşeye sıkıştılar. Vurdukça vuruyoruz. Eli kanlı ihanet örgütünün mecali kalmamıştır. Kaçacak yerleri kalmadı. Bakın siz de şahitsiniz. Yaklaşık 15 gün önce sözde Botan saha sorumlusu burada hak ettiğini buldu. Birkaç gün önce Diyarbakır Lice'de özel güç sorumlusu müstehakını buldu.



'BÜYÜK BİR İNANÇLA BU İŞ SÜRÜYOR'



Sayın Cumhurbaşkanımızdan burada mücadele eden erimize, uzman çavuşumuza, astsubayımıza, yüzbaşımıza, binbaşımıza teğmenimize kadar generalimize kadar herkes büyük bir inanç içerisinde mücadelesini sürdürüyor. Yani bu topyekun bir mücadeledir. Böyle olduğu için terör örgütü sökülmektedir' şeklinde konuştu.



'SONBAHAR KIŞ OPERASYONLARI İLE FELLİK FELLİK ARAYIP TARAYACAĞIZ'



Söz konusu ziayretinde teröristlere yönelik sonbahar-kış operasyonlarını da duyuran Bakan Soylu, 'Şimdi sonbahar kış operasyonları başlatmakttık. Kaçacak delik bulamamalılar. Neredelerse gidip, üzerlerine basmalıyız. Cudi'nin kalbine girdik. Şimdi Cudi'yi fellik fellik arayıp, taramalı, bunları bir daha buralarda yaşayamaz hale getirmeliyiz. Ya teslim olacaklar ya kaçacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler. Başka çare olmamalı. Bizi meşgul ettikleri prangalardan kurtulmalıyız. Meşgul ettikleri prangalardan bir tanesi tam 40 yıldır bu terör örgütüdür' dedi.