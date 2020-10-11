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Ders zili yarın çalıyor

Hangi sınıflar, hangi dersleri yüz yüze eğitimle alacak? Ders ve teneffüs süreleri ne kadar olacak? Hijyen kuralları nasıl sağlanacak? İşte tüm detaylar...

Güncel / 11 Ekim 2020 Pazar 09:44
Ders zili yarın çalıyor

ANAOKULU ve ilkokul 1'inci sınıfların ardından 2, 3, 4 ile 8, 12 ve lise hazırlık sınıfları da yarın okullarda yüz yüze eğitime başlıyor.

İLKOKULLAR:
Haftada 2 gün okula gidecekler. Her bir ders süresi 30 dakika, teneffüsler 10 dakika sürecek. Günde 6 ders olmak üzere haftada toplam 12 ders yüz yüze işlenecek. Öğrenciler matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi ve Yabancı Dil ile Din Kültürü derslerini yüz yüze, diğer dersleri yine uzaktan eğitim yoluyla alacak.

ORTAOKUL 8'İNCİ
SINIFLAR: Haftada 2 gün okula gidecekler. Her bir ders süresi 30 dakika, teneffüsler 10 dakika sürecek. Günde 6 ders olmak üzere haftada toplam 12 ders yüz yüze işlenecek. İmam hatip ortaokullarında haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanacak. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü, Yabancı Dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak.

LİSE HAZIRLIK ve 12'NCİ SINIFLAR: Haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak. Haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitimle tamamlanacak. Öte yandan 21 Eylül'de haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlayan anaokulları da 12 Ekim'den itibaren 5 gün boyunca okula gidecek.

ZİYARET YASAK

TÜM sınıf kademelerinde öğrenciler 2 grup halinde okula gidecekler, tekli sıralarda oturacaklar. Her öğrenci ve velisi ile öğretmenlerin, servis şoförlerinin sağlık durumları HES koduyla takip edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışması kapsamında oluşturulan HES takibinde herhangi bir ailede pozitif vaka bulunması halinde o öğrencinin bulunduğu sınıf uzaktan eğitime geçecek. Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek.

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