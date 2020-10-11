Cumhuriyet Hatay'ı ateşe veren PKK'yı böyle savunmuştu!

Hatay ve Kahramanmaraş'ta yüzlerce kişiyi evsiz bırakan, tarım arazilerini kül eden, yaban hayatını bitiren eşzamanlı 25 yangını, PKK'lı teröristlerin başlattığı ortaya çıktı.



Hükümet ve Türkiye düşmanlığını her seferinde gözler önüne seren Cumhuriyet gazetesi de Hatay'ı ateşe veren terör örgütü PKK'yı savunmuştu.



Cumhuriyet gazetesinin terör örgütünü savunduğu o haber yeniden gündeme geldi.



İşte o skandal paylaşım;





