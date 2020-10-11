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Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rus RBK televizyonuna yaptığı açıklamada "Rusya Erivan'ı ücretsiz silahlandırıyor. Moskova, Ermenistan'ın güvenliğini sağlıyor" dedi.

Dünya / 11 Ekim 2020 Pazar 15:04
Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor

27 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara karşı harekat başlatan Azerbaycan, cephedeki emin adımlarla ilerleyişini sürdürüyor. Sahada varlık gösteremeyen Ermenistan ise sivillere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Haber Global'ın haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenileri Rusya'nın ücretsiz olarak silahlandırdığını iddia etti.

SABAHA KADAR SALDIRDILAR

Dün Rusya öncülüğünde iki ülke arasında ateşkes imzalansa da Ermenistan, aynı gün içerisinde defalarca ihlalde bulunarak sivillerin ölümüne neden oldu. Ermenistan'ın gece boyunca yerleşim yerlerine yaptığı füzeli saldırılarda 11 vatandaş hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı.

'ROKETLERİ BİTMİŞTİ'

Ermenistan'ın saldırı düzenlediği Gence'de incelemelerde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise şunları ifade etmişti: 'Elde ettiğimiz istihbarata göre roketleri bitmişti.İnsani yardım adı altında silah edindi. Yaptırımlar altındaki Atlantis Armanian Airlinas tarafından Ermenistan'a Smerç tipi füzeler getirildi.'

ErmenistanAzerbaycan

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