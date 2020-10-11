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CHP'li Tunç Soyer'in havuzlu kaçak villasına suç duyurusu!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar'da bulunan zeytinliğine "sıkma tesisi" için izin alıp bahçesine havuzlu villa inşa ettirmesi sonrası, Soyer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Güncel / 11 Ekim 2020 Pazar 09:43
CHP'li Tunç Soyer'in havuzlu kaçak villasına suç duyurusu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in Seferihisar'da zeytinliğine, 'sıkma ve işleme tesisi ile sulama havuzu' yaptırma izni alıp havuzlu villa inşa ettirmesi yargıya taşındı. Temiz İzmir Derneği, İmar Kanunu'na muhalefet, görevi kötüye kullanma, imar kirliliğine neden olduğu ve 2020 yılında güncellediği mal beyanında zeytinliğin değerini düşük gösterdiği iddiası ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dernek yönetimi savcılığa verdiği dilekçede Başkan Soyer'in yanı sıra söz konusu yapının ruhsata aykırı olduğunu denetlemeyen Seferihisar Belediyesi yetkilileri ile olayda ihmali bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin de soruşturma kapsamında tek tek belirlenip cezalandırılmasını talep etti.

HAVUZLU VİLLA

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, 2 dönem belediye başkanlığı görevini yürüttüğü Seferihisar Ulamış'taki yaklaşık 22 dönümlük zeytinliğine, Tarım İl Müdürlüğünden 'zeytin sıkma ve işleme tesisi ile sulama havuzu' yaptırma izni alıp havuzlu villa inşa ettirmişti. Soyer çiftinin ayrıca, 2020'de güncelledikleri mal beyanında zeytinliğin değerini 100 bin lira olarak gösterdiği fakat zeytinliğin gerçek değerinin en az 1 milyon lira olduğu iddia edilmişti.



İHBAR KABUL EDİLDİ

Gazete haberlerini ihbar kabul eden Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlatmış, il müdürlüğüne bağlı ekiplerin villanın bulunduğu zeytinlikte yaptığı incelemede zeytin sıkma ve işleme tesisi ile sulama havuzuna rastlanmamıştı. Ekipler konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak Tarım İl Müdürlüğü'nden alınan izne uygun olmayan bölümlerin kaldırılması için Seferihisar Belediyesi kanalı ile Soyer Ailesine tebligat göndermişti


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