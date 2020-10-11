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CHP'li Burhaniye Belediyesi’nden ağaç katliamı!

Balıkesir'in CHP'li Burhaniye Belediyesi'nin; Rasim Yedikardeşler Çamlığı olarak bilinen ve içinde 76 adet çam ağacı olan alanın alışveriş merkezi olması için karar aldığı bildirildi. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin, “Ağaçların yerine betona dönüştürme kararı açıkça bir ağaç katliamı. CHP ve İYİ Parti'nin çevre ve rant konularındaki gerçek yüzleri, samimiyetleri bir kez daha ortaya çıkmıştır. Söylediklerinizde bir gram samimiyet, içinizde bir gram vicdan varsa bu ağaç katliamını durdurun.” açıklamasında bulundu.

Güncel / 11 Ekim 2020 Pazar 21:26
CHP'li Burhaniye Belediyesi’nden ağaç katliamı!

Balıkesir'in CHP'li Burhaniye Belediyesi'nin; Rasim Yedikardeşler Çamlığı olarak bilinen ve içinde 76 adet çam ağacı olan alanın alışveriş merkezi olması için karar aldığı bildirildi.

AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin; 76 ağacın kesilerek alışveriş dükkânı yapılmasına yönelik karara itiraz ettiği öğrenildi. CHP ve İYİ Parti oylarıyla söz konusu alanın alışveriş merkezi olmasına karar verildi.

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin 'Ağaçların yerine betona dönüştürme kararı açıkça bir ağaç katliamı. CHP ve İYİ Parti'nin çevre ve rant konularındaki gerçek yüzleri, samimiyetleri bir kez daha ortaya çıkmıştır. Söylediklerinizde bir gram samimiyet, içinizde bir gram vicdan varsa bu ağaç katliamını durdurun' dedi.

'AĞAÇLARIN YERİNE BETONA DÖNÜŞTÜRME KARARI AÇIKÇA AĞAÇ KATLİAMI'

Mehmet Birol Şahin; şunları söyledi:

'Çevre ve ağaç duyarlılıkları ile iktidar devirme gösterileri yapan CHP'li, İYİ Partili çevreci, sanatçı, yazar çizer takımının rant uğruna ağaç katliamına el kaldırması kabul edilemez ibretlik bir durumdur.

CHP'nin sözde çevreci, milletvekilleri Ahmet Akın, Ensar Aytekin, Fikret Şahin, Balıkesir CHP İl Başkanı'nın, Burhaniyeli olan İYİ Parti İl Başkanı'nın bu konudaki söz ve tavrını merak ediyoruz'

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