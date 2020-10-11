Yeğeni Adem Çakıcı'yı öldürtmeye azmettirmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Alaattin Çakıcı'nın avukatından açıklama geldi.

Avukat Gökhan Kılıç imzasıyla kamuoyuna duyurulan açıklamada, Çakıcı'nın yargılama aşamasında 18 hastalığı bulunması nedeniyle raporlu olduğu ve pandemi şartları nedeniyle ifade veremediği belirtildi.Açıklamada, Çakıcı ait raporun avukatları tarafından mahkemeye ibraz edilmiş olduğu ve bir sonraki celsede ifadesinin alınmasını talep ettikleri belirtildi.

Avukat Kılıç, müvekkilinin ifadesi alınmadan aleyhine tek bir delil olmaksızın hakkında tecziye kararı verildiğini belirtti.

Gökhan Kılıç, söz konusu hükmün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yani istinafta götürüleceğini, burada dairenin kararının aleyhte olması durumunda ise kararı Yargıtay'a temyiz edeceklerini, yani hukuki sürecin devam ettiniği söyledi.

Dosya önce İstinaf Mahkemesi'ne taşınacak. Eğer Alaattin Çakıcı'nın cezası onanırsa, taraflar dosyayı Yargıtay'a taşıyabilecek.