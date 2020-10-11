Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma kapanacak

Türkiye'nin en önemli geçiş noktası olarak gösterilen Bolu geçişi ile ilgili son dakika bilgisi geldi. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması nedeniyle ulaşım sağlanamayacak. Tünelin İstanbul- Ankara yönü 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren 32 gün ulaşıma kapalı kalacak.