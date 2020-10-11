Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametine kapanıyor!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Bolu Dağı Tüneli'nde kış ayları öncesinde önemli bir çalışma yapılacak. Yapılan açıklamada 'TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti derz yenilemesi çalışması nedeniyle 1 ay boyunca trafiğe kapatılacak' denilirken. güzergahın kapalı kalacağı süre boyunca otobandan çıkış ve giriş yapılabilecek noktalar da belirlendi. İşte önümüzdeki 1 ay içerisinde yola çıkacaklar için söz konusu çalışma ile ilgili önemli bilgiler;



ANKARA YÖNÜ DERZ YENİLEME ÇALIŞMASI

TEM Otoyolu olarak da bilinen E-80 otobanında yapılacak çalışmanın kış ayları öncesi derz yenileme ve bakım çalışması olduğu açıklandı.

BOLU DAĞI TÜNELİ ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPANIYOR

Edinilen son dakika bilgisine göre TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Bu nedenle yolda ulaşım sağlanamayacak.



12 EKİM'DE BAŞLIYOR! SÜRÜCÜLER D100'E YÖNLENDİRİLECEK

Karayollarından alınan bilgiye göre tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması nedeniyle 12 Ekim tarihinden itibaren TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilecek.



D-100'DEN ABANT GİŞELERE KADAR GİDECEKLER

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler ise Otoyola Abant kavşağından giriş yapacaklar. Çalışmaların 12 Kasım'da tamamlanacağı öğrenildi.