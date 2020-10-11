Bakan Soylu'dan Terör örgütüne sert tepki!

Şırnak’ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını...” diyerek tepki gösterdi.