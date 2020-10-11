82 parsel yer yetmedi, kreş için yer istedi! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İBB'ye tepki

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yer gösterin, kreş yapalım' talebini eleştirdi ve 'İBB'nin Tuzla'da 82 tane parseli var. Bu parsellerde hizmet alanlar var, spor alanları var, sosyal ve kültürel alanlar var. Tüm bunlar varken 'Siz bize yer gösterin, biz kreş yapalım' diyorlar' dedi.



'İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN TUZLA'DA 82 PARSELİ VAR'

Şadi Yazıcı; 2021 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından gündeme getirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'yer gösterin, kreş yapalım' talebini eleştirdi.



Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem alt yapısının AK Parti zamanında akıllı şehirler konsepti kapsamında en mükemmel bir şekilde yapıldığını belirterek, 'Bilgi işlem alt yapısı ile nerede kaç tane parsel var bir tuşa basarak görülebiliyor. Biz görüyoruz. Büyükşehir'in Tuzla'da 82 tane parseli var. Bu parsellerde hizmet alanlar var, spor alanları var, sosyal ve kültürel alanlar var. Tüm bunlar varken siz bize 'Yer gösterin, biz kreş yapalım' diyorsunuz. Ben burada şunu anlıyorum. Bu kadar parseli varken bunu soruyorsa bir laf vardır, 'Öpmeye niyetin yok, yanağın nerede' diye. Böyle bir şey yok' dedi.



BÜYÜKŞEHİR'E BUNU ÖĞRETİN

Şadi Yazıcı; şunları söyledi: 'İki tane parsel Büyükşehir imara gitmiş. Bir tanesi park alanı, kreş yapacağım diye, diğeri de spor alanı ve yanına da şahsı bir mülkiyet var. Bunları değiştirmeye çalışıyor. Neden bunları değiştiriyorsun? Büyükşehir 82 tane parselin içerisinde istediği kadar yer bulup yapabilir. 'Buraya sorduk, Şadi Yazıcı cevap vermedi' dediler. Niye cevap vereyim. 82 tane parselin var istediğine yap. Şunu söyleyeyim. Park alanına ve spor alanına İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resen ruhsat verip yapabilir. Bilmiyorsa da bunu öğretin. Büyükşehir'e bunu öğretin. Ama 'Ben bunu nasıl yapacağım, yapayım mı? Şadi Yazıcı 'Yok' desin, Büyükşehir reddetsin, yapmayacağız zaten, o zaman zaten yaptırmadılar deyip ağlayıp sızlanılsın. Bu konuların hiçbir anlamı yok.'