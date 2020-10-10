USD (Alış - Satış) : 7,88 - 7,89 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,30

Moskova'daki Dağlık Karabağ zirvesinden ateşkes kararı çıktı

Dağlık Karabağ’da, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmaların durdurulmasına yönelik Rusya’nın çağrısı üzerine Moskova’da yapılan toplantıda ateşkes kararı çıktı.

Dünya / 10 Ekim 2020 Cumartesi 09:11
Moskova'daki Dağlık Karabağ zirvesinden ateşkes kararı çıktı

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ üzerinden Azerbaycan'a saldırısıyla Güney Kafkasya'da yaşanan gerilimin sona ermesi için Rusya'nın başlattığı girişimler ile Azerbaycan ve Ermenistan tarafları bir araya geldi. Kremlin'in çağrısı ile Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunun yanı sıra bölgede ateşkesin sağlanmasına yönelik çağrıya Azerbaycan ve Ermenistan tarafı olumlu yanıt verince bugün saat 16:30'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ev sahipliğinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasındaki toplantı yaklaşık 11 buçuk saat sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov toplantı kararını okudu.

Ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov toplantının ardından tek başına kameraların karşısına geçti. Lavrov taraflar ile yapılan müzakereler sonucunda Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklarken bölgede ateşkesin sağlanması yönünde de karar alındığını söyledi.

Anlaşma metnini okuyan Lavrov, “Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları 10 Ekim gece yarısından itibaren ateşkesi kabul ettiler. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının arabuluculuğuyla, çözümün ana prensipleri temelinde barışçıl bir çözüme mümkün olan en kısa sürede ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlıyor” şeklinde konuştu.

Anlaşma metni Rusya Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlandı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un anlaşma metnini okumasının ardından da Rusya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde metnin tamamı yayınlandı. Metne göre Uluslararası Kızılhaç Komitesi kriterlerine uygun olarak savaş esirlerinin ve cenazelerin takaslarının gerçekleşeceği 10 Ekim gece yarısı 00:00'den itibaren ateşkes ilan edildiği duyuruldu. Ateşkes ile ilgili detayların üzerinde daha sonra çalışılacağı, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğunda bölgede barışçıl çözüm için müzakerelere başlanacağı ifade edildi.
Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

ErmenistanAzerbaycan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı