Kim Jong-un'dan nükleer tehdit!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıl dönümü için yapılan törende gövde gösterisinde bulundu.



Kim Jong-un, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin tehdit edilmesi halinde nükleer gücünü 'tamamıyla seferber edeceğini' söyleyerek açık açık tehditte bulundu ancak ABD yönetimini eleştirmekten kaçındı. Kim, Güney Kore'ye zeytin dalı uzatırken, iki ülkenin salgın tehdidi sona erdiğinde ilişkileri onarabileceğini söyledi.



Kim, konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) öncülüğündeki yaptırımlar sebebi ile "muazzam zorluklarla" karşı karşıya olan halka gösterdiği sebat için teşekkürlerini iletti.



Binlerce kişinin izlediği törende geçmiş senelerin aksine yeni stratejik silahların gösterimi yapılmadı.



Törende geçide katılan askerlerin ve izleyenlerin maske takmadığı görülürken Kim Il Sung Meydanı'nda önceki senelere kıyasla çok daha az insanın bulunması da dikkat çekti.



Resmi KCNA ajansı da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kim Jong-un'a yolladığı mektupta, Pyongyang ile ikili ilişkileri "savunmayı, güçlendirmeyi ve geliştirmeyi" devam ettireceğini söylediğini duyurdu.