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iPhone'un yüz kilidi tanımadı! 100 bin liralık tazminat davası açtı

iPhone’un güvenlik kilidi Face ID (yüz tanıma), Buse İ. ile ablası Beste Ç.’yi ayırt edemeyince ilginç bir tazminat davasına konu oldu. Yeni telefon teklifini reddeden kardeşler, 100 bin lira istedi.

3. Sayfa / 10 Ekim 2020 Cumartesi 12:25
iPhone'un yüz kilidi tanımadı! 100 bin liralık tazminat davası açtı

Birbirine pek benzemeyen iki kız kardeşin, akıllı telefon devi iPhone'un meşhur güvenlik kilidi olan Face ID'yi aşarak telefonu açabilmeleri Türkiye'de ve dünyada örneğine rastlanmayan ilginç bir tazminat davasının konusu oldu.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman ve Atakan Irmak'ın haberine göre, ilginç olay şöyle gelişti: Apple'ın iPhone serisinin 10. yılına özel olarak ürettiği iPhone X ile birlikle gelen ekran çentiği güvenlik önlemlerinin en üst düzey özelliklerden birisiydi. 'TrueDepth' adı verilen ve çeşitli sensörler içeren bu sistem, kullanıcının yüzünü en ince detayına kadar analiz etmek üzerine kuruluydu. Ön kamera çevresinde bulunan kızıl ötesi algılayıcılar, kişinin yüzünü karanlıkta ya da çeşitli aksesuarlar eşliğinde bile yüksek doğrulukta analiz edebiliyordu. Böylelikle iPhone X'te en sık kullanılan güvenlik önlemi Face ID olmaya başladı. Şirket tarafından, parmak izi (Touch ID) okuyucusuna göre iki kat daha güvenli olduğu söylenen Face ID için yanılma payı, milyonda bir diye açıklanmıştı.

'MİLYONDA BİR' DENİLİYORDU

iPhone X sahibi olan Buse İ. (28) isimli genç kız, bir gün kullandığı telefonu, ablası Beste Ç.'nin (32) de Face ID ile açabildiğini fark etti. Yüzü sisteme tanımlı olmadığı halde güvenliği aşan abla, kardeşinin telefonundaki bazı özel bilgilere vakıf oldu. Bunun üzerine telefonun sahibi olan kız kardeş de Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet, Face ID'nin ikiz olmayan kız kardeşleri bile ayırt edemediğine dair rapor verince iPhone, güvenlik açığından yakalanmış oldu. Ardından konu yargıya taşındı. iPhone, yüzü biyometrik kimlik sistemine tanımlı olmadığı halde Beste Ç.'nin güvenliği aşabilmesi üzerine, 'Tasarımda hata yok. Kullanıcıya benzeyen suratın telefonu açması hayatın olağan akışına aykırı değil' diye savunma yaptı. Ve telefon sahibi Buse İ.'ye, cihazını değiştirme teklifinde bulundu. Ancak Buse İ. bunu kabul etmedi, şimdi Apple'dan 100 bin liralık tazminat istiyor.

'KUSUR İSPATLANDI'

İlginç davayı değerlendiren müşteki Buse İ.'nin avukatı Nursel Tiryaki, şunları söyledi: 'Apple'ın üretmiş olduğu ayıplı mal nedeniyle müvekkilimin özel hayatının gizliliği ihlal edilmiştir. Apple'ın telefonu, İstanbul İl Hakem Heyeti tarafından atanan bilirkişi tarafından da kusurlu bulunmuştur. Rapor dava dosyasına sunulmuştur. Müvekkilim açısından oluşan manevi zararın giderilmesine yönelik hukuki mücadelemiz devam etmektedir.'

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