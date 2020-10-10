CHP'de Kaftancıoğlu krizi yeniden alevlendi!

CHP'de sular durulmuyor. Habertürk ekranlarında yayınlanan ‘Gerçek Fikri Ne?’ programında konuşan CHP 22.Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, Canan Kaftancıoğlu’nun ‘Biz seçimlere hazır değiliz.’ ifadesiyle ilgili, ‘Bana göre bunu söyleyen il başkanı bırakıp gitmelidir.' İfadesini kullandı.



Habertürk'te ‘Gerçek Fikri Ne?’ programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan CHP 22.Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, CHP'de yeni bir Canan Kaftancıoğlu krizini tırmandıracak ifadeler kullandı.



AK Parti'nin devleti yönetemediğini iddia etti



AK Parti’nin ülkeyi yönetemediğini savunan Şimşek'e, Gazeteci Hadi Özışık, ‘CHP’nin Türkiye’yi yönetme kabiliyeti var mı?’ sorusunu yöneltti.



Şimşek, Özışık’ın sorusuna, ‘Şu belediyelerin güzelliğine bak. İstanbul’a bak metro inşaatları başladı. Müthiş bir organizasyon başladı…” şeklinde yanıt verdi. Oysa İstanbul’da metroların tamamı AK Parti döneminde yapıldı. İmamoğlu’na ise yarım kalan inşaatlarla oyalanmakla kaldı.



CHP'nin devleti yönetebileceğini iddia eden Şimşek'e, Hadi Özışık, Canan Kaftancıoğlu’nun ‘Biz seçimlere hazır değiliz. O sebeple erken seçim istemiyoruz.’ sözünü hatırlattı.



CHP'de yeni bir 'Kaftancıoğlu' krizi mi başlıyor?



Bunun üzerine Şimşek, ‘Bana göre bunu söyleyen il başkanı bırakıp gitmelidir.' ifadesini kullandı.



Şimşek’in bu söylemi CHP’de yeni bir Kaftancıoğlu krizinin başlayacağı sinyallerini verdi.