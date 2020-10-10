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Bursa’da skandal görüntüler! Polis 'korona parti'sini bastı…

Koronavirüs salgını etkilerini sürdürmesine rağmen, vatandaşlar tedbirleri hiçe sayıyor. Son olarak Bursa'da 'alkollü restoran ruhsatı' olmasına rağmen gece kulübü olarak faaliyet gösteren eğlence merkezine polis baskın düzenledi. Müzik eşliğinde dip dibe dans edilip, korona önlemlerinin hiçe sayıldığı mekandaki 75 kişi ile işletme sahibine, toplam 239 bin 400 TL ceza kesildi. Baskında, bazı müşteriler ceza yazan polise tepki gösterdi.

3. Sayfa / 10 Ekim 2020 Cumartesi 12:08
Bursa’da skandal görüntüler! Polis 'korona parti'sini bastı…

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, yaklaşık 80 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Görükle Mahallesi'nde alkollü restoran ruhsatı bulunan bir işletmenin, gece kulübü olarak faaliyet gösterdiği yönünde ihbar aldı.

Ekipleri görünce şoke oldular
Hemen harekete geçen ekipler, 60 polis ile gece kulübüne baskın düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Aslan'ın bizzat yönettiği baskında, işletmede bulunan onlarca kişinin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymayıp, yüksek müzik eşliğinde dip dibe dans ettiği görüldü. DJ eşliğinde eğlenen kalabalık, polisi görünce büyük şok yaşadı.

İşletme sahibi ile 75 müşteriye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan, toplam 239 bin 400 TL ceza uygulandı.

Bazı müşterilerin ceza kesilmemesi için direndiği mekan ile ilgili olarak, kapalı alanda sigara içildiği ve ruhsata uygun faaliyet göstermediği için yasal işlem de başlatıldı.

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