Bakan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması!

Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı. Yangında dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.



Yangın yerleşim alanlarına ulaştı, ekiplerin müdahalesi sürüyor Yangın, saat 10.00 sıralarında Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere, sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.



Bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



VALİLİK YANGININ NEDENİNİ AÇIKLADI



Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’nde çıkan yangın ile ilgili olarak Hatay Valiliği’nden yapılan açıklama da yangının trafo patlaması sonucu çıktığı ve risk altındaki yerleşim yerlerinin tahliye ettiği belirtildi.



Hatay’ın Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangın ile ilgili Hatay Valiliği açıklama yaptı. Yangının trafo patlaması sonucu çıktığı belirtildi.



Yapılan yazılı açıklamada “9 Ekim 2020 Cuma günü saat 10.00 sıralarında İskenderun ve Belen İlçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına uçak, helikopter, arazöz ve dozerle birlikte müdahale ekipler tarafından yapılmakta olup, şiddetli rüzgârlarında etkisi ile büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır” denildi.



Ayrıca şiddetli rüzgârın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekildiği belirtilen yangını, en kısa sürede kontrol altına almak için yangın söndürme çalışmaları hızla devam ettiği bildirildi.



SABOTAJ ŞÜPHESİ



Söndürme çalışmalarıyla ilgili NTV'ye konuşan Belen İlçesi Belediye Başkanı İBrahim Gül ilçenin tahliye işlemlerinin devam ettiğini açıkladı. Gül "Yangının kaynağı olarak trafo diye düşünüldü. Ancak yangının farklı farklı alanlarda çıkması sabotaj ihtimalini aklımıza getirdi. Yeni gelen bir bilgiye göre Belen ilçesine sınır olan Arsuz ilçemizde de yangın çıkmış. Bu da sabotaj ihtimalini güçlendiriyor" dedi.



TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ'DEN HATAY'DAKİ ORMAN YANGININA YÖNELİK AÇIKLAMA



Bakan Pakdemirli, Manisa programı kapsamında Gördes Belediyesi'ni ziyaretinin ardından Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili son bilgileri gazetecilerle paylaştı.



Saat 10:15 sıralarında başlayan yangına 5 dakika içinde müdahale edildiğini belirten Pakdemirli, nemin yüzde 18 gibi düşük bir seviyede olması, sıcaklığın 30 derecenin üzerinde seyretmesi ve rüzgarın da saatte 70 kilometre hızla esmesinin yangını tetiklediğini söyledi. Yangının meskun mahalde başladığına dikkati çeken Pakdemirli, "Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 122 arazöz, 10 dozer ve 500 personel sevk ettik ve çalışmalar devam ediyor. Ancak hava araçlarının rüzgarın şiddeti nedeniyle aralıklı olarak müdahale edebildiğini söylemek gerekiyor." diye konuştu. Pakdemirli, emniyetsiz uçuşlarla karşı karşıya kalmamak için helikopterlerin zaman zaman yere indiğini, bir yangın söndürme uçağında da arıza yaşandığına işaret ederek, "Su atar uçaklarımızın su aldığı kapaklardan birisi denizdeki yüksek dalga nedeniyle kırıldı. Diğer uçağımız hava şartları iyi olduğu sürece çalışmalarına devam ediyor. Ama bir uçağımız, maalesef böyle bir arıza yaşadı." ifadelerini kullandı.