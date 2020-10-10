Bakan Pakdemirli açıkladı! Hatay yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'daki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, dün sabahtan beri devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Pakdemir'in konuşmasından satır başları:

Yangınlarla ilgili şüpheli 4 kişi gözlatına alınmıştı. 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı. 2 yeni kişi daha gözaltına alındı.

İHA, yangını söndürmemiz konusunda çok yardımcı oluyor. Emniyet güçlerine çok teşekkür ederim.

Yangın kontrol altına alındı

Yangın şu an itibariyle kontrol altına alındı. Vatandaşlarımızın ateşten uzak durmasını hatırlatalım.

Ormanlar anayasayla korunduğu için yangından sonra bu ormanların imara açılması turizme, madene tahsis edilmesi söz konusu değildir. Bu sipekülasyonlara da vatandaşlarımızın kulak asmamasını özellikle rica ediyorum.

Ağaçlarımız için üzgünüz ama tek tesellimiz can kaybımızın olmaması.. Hepimize geçmiş olsun.