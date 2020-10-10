ABD'yi şoke eden olay! Donald Trump canlı yayında öksürük krizine girdi!

Geçen hafta corona virüsüne yakalandığı tespit edildikten sonra hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Trump'ın önceki akşam Fox News'e telefonla katıldığı yayında sık sık öksürürek, telefonu sessize alması ülkede gündem oldu.



ÖKSÜRÜK KRİZİNE GİRDİ



Trump, geçtiğimiz akşam seçimlerle ilgili Fox News canlı yayınına telefonla katıldı. Trump'ın yayın sırasında sık sık öksürdüğü ve mikrofonunu sessize aldığı farkedildi. Öksürüğünü gizlemek isteyen Trump'ın telefonu sessize aldığı ifade edildi. Trump, koronavirüs için henüz test yaptırmadığını belirterek 'Sürekli test yapmak için bir neden yok. Çok az enfeksiyon veya virüs buldular'' diye konuştu.



MİTİNGE KATILAN 9 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI



ABD Başkanı Donald Trump'ın, Minnesota eyaletinde bulunan Bemidji şehrindeki mitingine katılan 9 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaklaşık 3 hafta önce Minnesota eyaletinde bulunan Bemidji şehrindeki mitingine katılan 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve aralarında 2 kişinin yoğun bakıma kaldırıldığı ifade edildi.

