Şehitler memleketlerine uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye’nin Resulayn kentinin güney kırsalında yol kontrolü yaparken PKK/YPG’li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği hain saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Sinan Köse, İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut ve Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç için Şanlırfa’da tören düzenleniyor. Şehitlerin naaşı düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.



(Ahmet Kolsuz - Sinan Özdemir/İHA) Kaynak : İHA

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