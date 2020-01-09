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Şehitler memleketlerine uğurlanıyor

Suriye’nin Resulayn kentinin güneyinde yol kontrolü yaparken PKK/YPG’li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 4 asker için uğurlama töreni düzenleniyor.

Yaşam / 09 Ocak 2020 Perşembe 11:22
Şehitler memleketlerine uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye’nin Resulayn kentinin güney kırsalında yol kontrolü yaparken PKK/YPG’li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği hain saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Sinan Köse, İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut ve Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç için Şanlırfa’da tören düzenleniyor. Şehitlerin naaşı düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

(Ahmet Kolsuz - Sinan Özdemir/İHA) Kaynak : İHA

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ŞehitPiyadeSinan KöseUzman ÇavuşFatih Akbulut

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