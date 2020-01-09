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İstanbul'da inşaat halindeki bina çöktü

İstanbul Taksim'de inşaat halindeki binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

3. Sayfa / 09 Ocak 2020 Perşembe 10:06
İstanbul'da inşaat halindeki bina çöktü
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Edinilen bilgilere göre olay sabah 10.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde meydana geldi. Tadilat halinde olduğu öğrenilen binanın ön cephesinde büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi. Çevrede büyük bir panik yaşanmasına neden olan olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri de göçük altında kalan olup olmadığını araştırdı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Taksim

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