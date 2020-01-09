İran'da bir büyük felaket daha! Çok sayıda ölü var

İran devlet televizyonuna göre, Tahran-Kunbed seferindeki otobüs, Mazenderan eyaletine bağlı Duab mevkisinde devrildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi ise yaralandı.



Yaralılar hastanelere kaldırıldı



Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.



Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.



Uçak düşmüştü



İran'da İmam Humeyni Havaalanı yakınlarında 176 kişinin bulunduğu Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalktıktan kısa bir süre sonra teknik arızadan dolayı düşmüştü İran devlet televizyonu, düşen uçağındaki tüm yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.



