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Hafter ateşkes çağrısını reddetti!

Hafter, Libya'da ateşkes çağrılarını reddederek askeri operasyonlara devam edeceğini açıkladı.

Dünya / 09 Ocak 2020 Perşembe 22:13
Hafter ateşkes çağrısını reddetti!

Libya Ulusal Ordusu lideri darbeci Halife Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısıyla ilgili açıklama yaptı. Hafter yaptığı duyuruda ateşkes çağrısını reddettiğini açıkladı.

'SALDIRILAR SÜRECEK'

Hafter'in yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Ordusu'nun Rusya ve Türkiye'nin ateşkes inisiyatifini olumlu karşıladıklarını ancak Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürecekleri belirtildi.



'OPERASYONLAR GENİŞLEYECEK'

Libya Ulusal Ordusu kaynaklarından edinilen bilgilere göre, darbeci Hafter güçlerinin kontrol alanlarını Trablus, Sirte ve Misrata'yı da dahil edecek şekilde genişletmek için operasyonlarına devam edecekleri kaydedildi.

ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ ATEŞKESİ KABUL ETMİŞTİ

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Devlet Yüksek Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına ilişkin açıklama yapmış ve çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını duyurmuştu.

Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Libya'daki krize ve başkente yönelik saldırıya ilişkin yapılan açıklama Devlet Yüksek Konseyi tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.' ifadelerine yer verilmişti.


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