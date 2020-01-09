Hac kura sonuçları açıklandı

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor



HAC KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...



E-DEVLET'E ERİŞİM SORUNU



Hacı adayları sonuçları öğrenmek için girdiği e-devlet sisteminde erişim sorunu yaşıyor. Ara ara açılan e-devlet sitesinin yoğunluğun gMieçmesinin ardından düzelmesi bekleniyor.



KESİN KAYITLAR 13-24 OCAK'TA YAPILACAK



Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçları bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.



Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak 2020'de 'Kesin Kayıt Yaptırabilir' belgesini e-Devlet sistemi üzerinden alarak kayıtlarını müftülükler ve acentelere yapabilecek.



Belirlenen sürede kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat 2020'de dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020'de kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek.