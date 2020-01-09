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FETÖ'den aranıyordu. Ukrayna'ya kaçarken...

Adana polisi, 15 Temmuz darbe girişiminde Şehitler Köprüsü’nde tankın üzerinde vatandaşlara uzun namlulu silahla ateş eden tutuklu askerlerden terör örgütü üyesi Mustafa Mert’in kardeşi, askeri okul öğrencisi Bahadır Mert’i, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakaladı.

3. Sayfa / 09 Ocak 2020 Perşembe 10:21
FETÖ'den aranıyordu. Ukrayna'ya kaçarken...
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli iken Paralel Devlet Yapılanması Operasyonu'nda gözaltına alınan komiser Fevzi Mert'in oğlu ve 15 Temmuz darbe girişiminde Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlara silahla ateş eden askeri öğrenci Mustafa Mert'in kardeşi Bahadır Mert'in de bulunduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'ağabeyleri' tarafından askeri okulda özel olarak yetiştirilen ve ankesörlü telefonlarla aldıkları emirleri örgüt üyelerine verdiği tespit edilen Bahadır Mert, İstanbul'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kaçmak isterken polis tarafından uçağa binmek üzereyken yakalandı. Beraberinde iki zanlı ile birlikte uçakla Adana'ya getirilen Bahadır Mert, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaynak : İHA

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