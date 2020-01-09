Brexit tasarısı kabul edildi!

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının, İngiliz parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarası'ndaki görüşmeleri sona erdi.



99 OY FARKLA KABUL EDİLDİ



Tamamlanan görüşmeler sonrasında, metnin tümü üzerinde yapılan oylamada Brexit yasa tasarısı, 231'e karşı 330 oyla kabul edildi.



OCAK SONUNDA KRALİÇEYE SUNULACAK



Bundan sonraki süreçte tasarı, Lordlar Kamarası'nda görüşülecek. Herhangi bir değişiklik önergesi verilmesini istemeyen hükümet, buradaki sürecin 22 Ocak'a kadar tamamlanmasını ve böylece 31 Ocak öncesi tasarının Kraliçe 2. Elizabeth'in onayını almasını bekliyor.