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Brexit tasarısı kabul edildi!

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı İngiltere Parlamentosu'nda kabul edildi.

Dünya / 09 Ocak 2020 Perşembe 20:55
Brexit tasarısı kabul edildi!

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının, İngiliz parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarası'ndaki görüşmeleri sona erdi.

99 OY FARKLA KABUL EDİLDİ

Tamamlanan görüşmeler sonrasında, metnin tümü üzerinde yapılan oylamada Brexit yasa tasarısı, 231'e karşı 330 oyla kabul edildi.

OCAK SONUNDA KRALİÇEYE SUNULACAK

Bundan sonraki süreçte tasarı, Lordlar Kamarası'nda görüşülecek. Herhangi bir değişiklik önergesi verilmesini istemeyen hükümet, buradaki sürecin 22 Ocak'a kadar tamamlanmasını ve böylece 31 Ocak öncesi tasarının Kraliçe 2. Elizabeth'in onayını almasını bekliyor.

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