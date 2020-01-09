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Bingöl'de kar 28 köy yolunu kapattı

Bingöl’de dün etkili olan kar nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yaşam / 09 Ocak 2020 Perşembe 14:58
Bingöl'de kar 28 köy yolunu kapattı

Bingöl genelinde dün ve gece kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde yüksek rakımlı bölgelerde 28 köy yolu ulaşıma kapandı.Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarının açılması için aralıksız çalışma başlattı.Ekipler ayrıca kara saplanan bir öğrenci servisini kurtardı.

Bölge genelinde önümüzdeki bir kaç gün için kar yağışı beklenmediği bildirilirken, kapalı köy yollarının en kısa sürede tamamen açılmasının planlandığı aktarıldı. Kaynak : İHA

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