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ABD'den BM'ye kritik mektup

ABD, BM'ye mektup göndererek İran ile olan gerilimin azaltılması için ön koşulsuz görüşmeye 'hazırız' dedi. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin BM Sözleşmesi uyarınca meşru müdafaa hakları kapsamında gerçekleştiği ifade edilen mektupta, ABD'nin personelini korumak için Ortadoğu'da gerekli ek çalışma yapmaya hazırlandığı BM'ye bildirildi

Dünya / 09 Ocak 2020 Perşembe 09:26
ABD'den BM'ye kritik mektup

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Birleşmiş Milletlere, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili bir mektup yolladı.

Operasyonun, Birleşmiş Milletlerin 51'inci maddesi uyarınca gerçekleştiği belirtildi.

ABD mektupta Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin bir detaya da yer verdi. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin BM Sözleşmesi gereği 'meşru müdafaa' hakkı olduğu savunuldu.

ABD Ortadoğu'da ek önlemler alacak

ABD Ortadoğu bölgesinde bulunan askerlerini korumak adına gerekli ek çalışmalar yapacağını da duyurdu.

Birleşmiş MilletlerOrtadoğu

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