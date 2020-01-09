ABD'den BM'ye kritik mektup

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Birleşmiş Milletlere, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili bir mektup yolladı.



Operasyonun, Birleşmiş Milletlerin 51'inci maddesi uyarınca gerçekleştiği belirtildi.



ABD mektupta Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin bir detaya da yer verdi. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin BM Sözleşmesi gereği 'meşru müdafaa' hakkı olduğu savunuldu.



ABD Ortadoğu'da ek önlemler alacak



ABD Ortadoğu bölgesinde bulunan askerlerini korumak adına gerekli ek çalışmalar yapacağını da duyurdu.