USD (Alış - Satış) : 5,88 - 5,89 EURO (Alış - Satış) : 6,53 - 6,55

ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 3 füze atıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu yeşil bölgeye 3 katyuşa füzesi atıldı. Füzelerden birinin ABD Büyükelçiliği'nin 100 metre yakınına isabet ettiği belirtildi.

Dünya / 09 Ocak 2020 Perşembe 00:54
ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 3 füze atıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 3 adet katyuşa füzesi atıldı.

UYARI SİRENLERİ ÇALDI

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.

ELÇİLİĞİN 100 METRE YAKININA DÜŞTÜ

Reuters'ta yer alan habere göre, füze saldırısı öncesi Yeşil Bölge içinde sirenlerin çaldığı ve füzelerden birinin ABD Büyükelçiliği'nin 100 metre yakınına düştüğü belirtildi. Irak ordusu, saldırıda herhangi bir kayıp bildirilmediğini duyurdu.



BağdatIrakSaldırı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı