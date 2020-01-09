ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 3 füze atıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 3 adet katyuşa füzesi atıldı.



UYARI SİRENLERİ ÇALDI



Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.



ELÇİLİĞİN 100 METRE YAKININA DÜŞTÜ



Reuters'ta yer alan habere göre, füze saldırısı öncesi Yeşil Bölge içinde sirenlerin çaldığı ve füzelerden birinin ABD Büyükelçiliği'nin 100 metre yakınına düştüğü belirtildi. Irak ordusu, saldırıda herhangi bir kayıp bildirilmediğini duyurdu.







