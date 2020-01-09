5 terörist teslim oldu!

Emniyet Genel Müdürlüğünü'nün PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.



2020'NİN İLK HAFTASINDA 8 TERÖRİST TESLİM OLDU



Son olarak İçişleri Bakanlığı Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda 5 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.



2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı da 8'e yükselmiş oldu.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU



Bakanlık konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle teslim olan 5 teröristle birlikte 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi.' ifadeleri kullanıldı.