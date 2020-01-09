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5 terörist teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı, PKK'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Güncel / 09 Ocak 2020 Perşembe 19:55
5 terörist teslim oldu!

Emniyet Genel Müdürlüğünü'nün PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.

2020'NİN İLK HAFTASINDA 8 TERÖRİST TESLİM OLDU

Son olarak İçişleri Bakanlığı Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda 5 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı da 8'e yükselmiş oldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

Bakanlık konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle teslim olan 5 teröristle birlikte 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi.' ifadeleri kullanıldı.

İçişleri BakanlığıTerör ÖrgütüHaburHabur Sınır Kapısı

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