USD (Alış - Satış) : 5,88 - 5,89 EURO (Alış - Satış) : 6,53 - 6,55

20 yıllık cinayet dosyası yeniden açılıyor

5 Haziran 2000 tarihinde Şişli’deki evinde vahşice öldürülen halen katili bulunamayan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinin yeniden araştırılması gündeme geldi.

Televizyon / 09 Ocak 2020 Perşembe 12:03
20 yıllık cinayet dosyası yeniden açılıyor

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, 5 Haziran 2000 tarihinde Şişli’deki evinde vahşice öldürülen ve 19,5 yıldır katili bulunamayan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetini tekrar gündeme taşıdı. Zamanaşımına uğramasına 6 ay kalması nedeniyle görgü şahitlerine seslenen Anlı, çözülemeyen cinayetler için zamanaşımı sorununu dile getirdi.

Müge Anlı’yı takip eden milletvekilleri ise harekete geçti. MHP Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara, cinayetlerde zaman aşımı süresinin kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yasa teklifi vermeye hazırlandıklarını açıkladı.

Bu gelişmeleri canlı yayında açıklayan Anlı, milletvekillerine teşekkür etti.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Zaman AşımıMilletvekiliGenel Başkan YardımcısıAraştırmacıZamanaşımı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı