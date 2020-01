TürkAkım doğalgaz boru hattı açıldı

TürkAkım projesi resmen faaliyete geçti.



TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''TürkAkım, Rus dostlarımızla büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkiler hem de enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir'' derken; Rusya Devlet Başkanı Putin ise ''Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor' ifadesini kullandı.



Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğalgaz boru hattının tamamlanması dolayısıyla İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.



Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov katıldı.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TARİHİ NİTELİKTE BİR PROJE



Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şöyle konuştu:



'TürkAkım, Rus dostlarımızla büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkiler hem de enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Allah'a hamdolsun geride bıraktığımız 1 sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık. Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğalgazın 15,75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır. Geride bıraktığımız 33 senede Rusya'dan yaklaşık 400 milyar metreküp doğalgaz tedariki sağladık.



''GELİN AKDENİZ'İ ÇATIŞMA DEĞİL İŞBİRLİĞİ SAHASINA DÖNÜŞTÜRELİM''



(Rusya ile) Enerji alanındaki işbirliğimiz, her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu gibi başarıyla atlatmıştır. Doğu Akdeniz'de, ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin ekonomik, hukuki, diplomatik bakımdan hayata geçme şansı yoktur. Türkiye olarak kesinlikle bölgesel gerilim peşinde değiliz. Asla da olmadık. Gelin Akdeniz'i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürelim. Bize bir adım gelen çok daha fazlasıyla gitmeye hazırız. TürkAkım isminin hak sahibi değerli dostum Sayın Putin'dir. Rusya ile ikili ticaretimizde düzenli artış sağlıyoruz. TürkAkım yeni dönemin sembol eserlerinden biri olacaktır. Akıllı yol arkadaşı yolun yarısı demektir. (Rusya ile) Son dönemde fikir ayrılıklarımızın ortak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik.



''ABD İLE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM HİÇ ARZU ETMEDİĞİMİZ NOKTAYA ULAŞTI''



ABD ile İran arasındaki gerilim hiç arzu etmediğimiz noktaya ulaştı. Komşumuz Irak zaten sıkıntılı olan istikrarını tamamen kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Irak Türkmenlerinin selameti de bizim için kendi vatandaşlarımızın güvenliği kadar önemlidir. Bölgemiz son 20 yılda zaten bitap düştü. Amacımız gerilimi düşürerek yeniden aklıselimi hakim kılmaktır. Coğrafyamızda artık yeni bedeller ödemeye kimsenin mecali kalmamıştır. Diplomasi trafiğimizi çok yönlü şekilde sürdüreceğiz. Savaş tamtamlarının çaldığı bu kritik süreçte diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Hiç kimsenin sadece kendi çıkarları uğruna Irak başta olmak üzere tüm bölgeyi yeni bir ateş çemberine atmaya hakkı yoktur. Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz.''







PUTİN: RUSYA-TÜRKİYE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ, ENGELLEME ÇABALARINA RAĞMEN HER ALANDA GELİŞİYOR



Putin ise şu ifadeleri kullandı:



''Avrupa kıtası için önemli bir gelişme bu. Bu projenin gerçekleştirilmesi Rus-Türk stratejik ortaklığının somut meyveler getirdiğini gösteriyor. Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor. Rus doğalgazının Türkiye'ye ihracatı 30 senedir gerçekleştiriliyor. Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Balkanlar'a sevk edilecek. Rus gazının (Türkiye üzerinden) Avrupa'ya sevk edilmesi bütün Avrupa ekonomisine tesir edecek. Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor.''



Açılış töreninde ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Temenuzhka Petkova, Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksander Antic de yer aldı.