Trump'tan İran'ın saldırıları sonrası ulusa sesleniş konuşması yaptı

İran, ABD'nin suikastla öldürdüğü General Kasım Süleymani'nin toprağa verilmesinin hemen öncesinde Donald Trump yönetimine misillemelerine başladı. Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu iki üs, sabaha karşı füzelerle vuruldu. Devrim Muhafızları, başkent Bağdat'taki El Esad Üssü ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'in yakınlarındaki iki üste 80 Amerikalının öldüğünü öne sürdü. Bu saldırı sonrası kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trumpsaldırılarda hiçbir Amerikalı'nın hayatını kaybetmediğini açıkladı.



'MİNİMAL HASARLA ATLATILDI'



Trump, 'Dün akşamki saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir. Askeri üslerimizde sadece minimal bir hasar oluşmuştur. Iraklı ya da ABD'li hiç kimse zarar görmedi' dedi.



'ERKEN UYARI SAYESİNDE HİÇBİR ZARAR OLMADI'



Trump'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



'Erken uyarı sayesinde hiçbir zarar olmadı. Süleymani en kötü savaş suçlarından sorumluydu. Çok öncesinde öldürülmesi gerekiyordu. Süleymani'yi ortadan kaldırırarak teröristlere çok güçlü bir mesaj verdik. Süleymani yeni saldırılar planlıyordu, Onu durdurduk.



'BEN ABD BAŞKANI OLDUKÇA İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAYACAK'



İran yönetimi kendi ülkelerinde baskıyı artırmış, İran'ın dört bir yanında onlarca İranlıyı öldürmüşlerdi. İran nükleer anlaşmadan sonra dengesini kaybetti. Ben ABD Başkanı oldukça İran nükleer silaha sahip olamayacak.İran teröre desteğini sona erdirmeli.



'BARIŞ İSTEYEN HERKESLE BARIŞ İSTİYORUZ'



İran'la yeni anlaşma yapılmalı, dünya daha barışçıl olmalı. İran halkına ve yöneticilerine sesleniyorum. Biz barış isteyen herkesle barış istiyoruz.'



ABD'YE AİT İKİ ÜS VURULDU



İran, ABD'nin Irak'taki iki üssünü vurdu. Başkent Bağdat yakınlarındaki Ayn el Esad Hava Üssü ve Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki Amerikan üssü, İran füzelerinin hedefi oldu.



DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA



İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi. Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından 'çok daha sert ve ezici' karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.



TRUMP: HER ŞEY YOLUNDA



ABD Başkanı Trump, İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırısı sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Saldırı sonrasında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir toplantı yapan Trump, paylaşımında seçtiği ifadelerle rahat bir tavır ortaya koymaya çalıştı.



Konuyla ilgili olarak sabah bir açıklama yapacağını belirten Trump, 'Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz' ifadelerini kullandı.