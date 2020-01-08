USD (Alış - Satış) : 5,96 - 5,97 EURO (Alış - Satış) : 6,64 - 6,65

Trump'tan ilk açıklama, İran'ın ABD üslerini vurmasından 3 saat sonra geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Irak’taki ABD üslerini vurmasının ardından ilk açıklamayı 3 saat sonra yaptı. Trump, "Her şey yolunda” dedi.

Dünya / 08 Ocak 2020 Çarşamba 10:03
Trump'tan ilk açıklama, İran'ın ABD üslerini vurmasından 3 saat sonra geldi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'ın Anbar eyaletindeki Aynul Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara 22 füze ile saldırdı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üslere saldırısını doğruladı ancak hangi noktaların vurulduğunun netlik kazanmadığını ifade etti.

Açıklamada, hedef alınan üslerin Ayn el Esad ve Erbil'deki üsler olduğu, zarar tespit çalışmalarını sürdüğü ve verilecek cevaba dair görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Pentagon'un açıklamasında, 'Son günlerde İran'ın tehditleri ve attığı adımlara karşılık Savunma Bakanlığı, personelimizin ve ortaklarımızın güvenliğini sağlamak üzere gereken tüm önlemleri almıştır. Bu üsler İran rejiminin bölgedeki güçlerimize ve çıkarlarımıza saldırmayı planladığına ilişkin göstergeler olması sebebiyle teyakkuzdaydı' ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump ise olayın ardından yaklaşık 3 saat sonra yaptığı ilk açıklamada, 'Her şey yolunda. İran'dan Irak'taki iki üsse füze atıldı. Can kaybı ve zarar tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DA GÜVENLİK ZİRVESİ
İran tarafından ABD üslerine füze atılmasının ardından Beyaz Saray'da üst düzey güvenlik zirvesi gerçekleştirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper, Beyaz Saray'a gitti. Pompeo ve Esper yaklaşık 2 saat sonra Beyaz Saray'dan ayrıldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın olaylar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.
Trump'tan İran'ın saldırıları sonrası ulusa sesleniş konuşması yaptı Trump'tan İran'ın saldırıları sonrası ulusa sesleniş konuşması yaptı İran, ABD üslerini vurdu İran, ABD üslerini vurdu Trump'tan İran geri adımı! Trump'tan İran geri adımı! ABD Savunma Bakanı: Savaşa hazırız! ABD Savunma Bakanı: Savaşa hazırız! Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 35 ölü Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 35 ölü Trump ve Beyaz Saray'dan son dakika İran açıklaması Trump ve Beyaz Saray'dan son dakika İran açıklaması Tahran'dan Trump'ın İran'a tehditlerine cevap Tahran'dan Trump'ın İran'a tehditlerine cevap İran'da Süleymani'nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak göndere çekildi İran'da Süleymani'nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak göndere çekildi Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Türkiye'den ilk tepki! Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Türkiye'den ilk tepki! Süleymani'nin intikamı için meydanlara indiler! Süleymani'nin intikamı için meydanlara indiler! Süleymani'nin öldürülmesine dünyadan ilk tepkiler Süleymani'nin öldürülmesine dünyadan ilk tepkiler İran'da 3 günlük yas ilan edildi İran'da 3 günlük yas ilan edildi Ruhani'den Süleymani açıklaması Ruhani'den Süleymani açıklaması İranlı General Süleymani Bağdat'ta öldürüldü İranlı General Süleymani Bağdat'ta öldürüldü

Savunma BakanlığıSavunma BakanıGüvenlik ZirvesiDışişleri BakanıDonald Trump

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı