Trump'tan ilk açıklama, İran'ın ABD üslerini vurmasından 3 saat sonra geldi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'ın Anbar eyaletindeki Aynul Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara 22 füze ile saldırdı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üslere saldırısını doğruladı ancak hangi noktaların vurulduğunun netlik kazanmadığını ifade etti.



Açıklamada, hedef alınan üslerin Ayn el Esad ve Erbil'deki üsler olduğu, zarar tespit çalışmalarını sürdüğü ve verilecek cevaba dair görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Pentagon'un açıklamasında, 'Son günlerde İran'ın tehditleri ve attığı adımlara karşılık Savunma Bakanlığı, personelimizin ve ortaklarımızın güvenliğini sağlamak üzere gereken tüm önlemleri almıştır. Bu üsler İran rejiminin bölgedeki güçlerimize ve çıkarlarımıza saldırmayı planladığına ilişkin göstergeler olması sebebiyle teyakkuzdaydı' ifadeleri kullanıldı.



TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA



ABD Başkanı Donald Trump ise olayın ardından yaklaşık 3 saat sonra yaptığı ilk açıklamada, 'Her şey yolunda. İran'dan Irak'taki iki üsse füze atıldı. Can kaybı ve zarar tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.



BEYAZ SARAY'DA GÜVENLİK ZİRVESİ



İran tarafından ABD üslerine füze atılmasının ardından Beyaz Saray'da üst düzey güvenlik zirvesi gerçekleştirildi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper, Beyaz Saray'a gitti. Pompeo ve Esper yaklaşık 2 saat sonra Beyaz Saray'dan ayrıldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın olaylar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı.



Kaynak : İHA

