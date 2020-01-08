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Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı

Gaziantep’te Şahinbey Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne atandıktan sonra kendisine destek olanlara sosyal medyadan teşekkür eden ve eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar tarafından gündeme getirilen Hüseyin İnal, görevinden alındı.

Yaşam / 08 Ocak 2020 Çarşamba 23:08
Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı

Samiye Teymur Emine Ulusoy İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Hüseyin İnal, Şahinbey Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne atandı. İnal, göreve başlamasının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaparak kendisine destek olanlara teşekkür etti. Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise teşekkür yazısını, "Müdürüm tebrik ederim, hayırlı olsun, çorbada benim de tuzum olsun isterdim ama haber vermedin” notuyla paylaşmıştı. Tayyar’ın gündeme getirdiği konu sonrası İnal görevden alındı. İnal’ın görevden alındığını da yine Şamil Tayyar sosyal medya üzerinden yaptığı, "Az önce duydum görevden alınmış" paylaşımı ile duyurdu.




Kaynak : İHA

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