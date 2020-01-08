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Savcıdan Demirtaş'a tokat gibi cevap!

Kobani olaylarıyla ilgili hakkında tutuklama kararı verilen Selahattin Demirtaş, savcıları tehdit etti.

Güncel / 08 Ocak 2020 Çarşamba 21:10
Savcıdan Demirtaş'a tokat gibi cevap!

HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kobani olaylarıyla ilgili 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasında karar çıktı.

46 kişinin öldüğü 682 kişi yaralandığı olayların çağrısını yapan Demirtaş'ın tutuklanmasına karar verildi.

Karar sonrası sosyal medya hesabından savcıları tehdit eden Demirtaş, ‘Benimle ilgili operasyonun yürütücüsü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ikinci tutuklanmayı bizzat örgütleyerek, ikinci tutuklamamın nasıl yapıldığının bütün detaylarını biliyorum. Başsavcı Yüksel Kocaman ve yardımcısı haklarında suç duyurusu yaptık.” açıklamalarında bulundu.

‘BİZ BU VATAN İÇİN YAŞADIK'

Selahattin Demirtaş'ın tehdidine tokat gibi bir cevap veren Başsavcı Yüksel Kocaman'ın yardımcısı Ender Çoşkun “Birileri bizi tehdit ediyormuş…Şunu herkes bilsin; Biz bu vatan için yaşadık, ölüm Allah'ın emri” paylaşımında bulundu.









Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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