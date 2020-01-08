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İran'ın ABD üslerine saldırısının ardından İncirlik'te son durum

İran’ın Irak’ta bulunan ABD üssü Ayn El Esad’a yaptığı balistik füzeli saldırı sonrası İncirlik’te sessizlik hakim.

Güncel / 08 Ocak 2020 Çarşamba 09:57
İran'ın ABD üslerine saldırısının ardından İncirlik'te son durum

Dün gece saatlerinde İran, ABD'nin Irak'ta bulunan Erbil ve Anbar şehirlerindeki hava askeri üslerine saldırı düzenledi.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzelerle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Saldırının ardından bugün ABD'nin Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde sabah saatlerinde 1 kargo uçağının üsse indiği gözlenirken, askeri uçak hareketliliği yaşanmadı. Kaynak : İHA

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