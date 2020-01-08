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İran dini lideri Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın dinl lideri Hamaney, ABD üslerine düzenlenen saldırının ardından konuştu. Hamaney, "Biz adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" dedi.

Dünya / 08 Ocak 2020 Çarşamba 10:45
İran dini lideri Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı saldırının ardından açıklama yaptı.

Hamaney'in açıklamasından satır başları;

Fakat askeri yazılım gücüne dayanan bir güvencemiz yok. Biz adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bugün de aslında gördüğümüz budur. Hareket dini inanca dayandığı müddetçe küçük sayıda savaşçılar galip gelebilirler.

Dini inançlardan sorumlu tüm insanlar için aslında her şey gözlerimizin önünde gerçekleşti. Tüm kadınlar erkekler ve çocuklar işkenceye maruz kaldı ve direnmeyi başardılar. Sonrasında Allah onlara yolu açtı.

Şehitlerimizin için, Kasım Süleymani için şunu söylemek istiyorum. Onun şahsiyetine ilişkin çok şey söylendi. Bizim dostumuz olan bu cesur ve cömert adam şu anda cennette bulunmakta.

Ben de inançlarım doğrultusunda bazı şeylerin altını çizmek isterim. Öncelikle şehit Süleymani cesur bir adamdı fakat aynı zamanda bilgiliydi.

Kendisi ve tüm askerleri cesur, bilge ve tedbirliydi. Her zaman yaptıklarında bir mantık var. Bu cesaret ve bu yetkinlik sadece askeri cephe alanında kullanılmadı siyasette de kullanıldı. Kendisi hem siyasi arenada cesurdu ve ikna ediciyidi.

Tüm bunlarla birlikte gerçek anlamda mümindi. Cesaretini, bilgeliğini hep Allah'ın yolunda kullandı.

İçişleri konusuna geldiğimizde ise hiçbir siyasi partinin ya da fraksiyonun yanında yer almazdı. Büyük bir devrimci unsurdu. Hiç kimse onu kendi yanına çekmeyi başaramamıştır.

Devrim ve devrimin ilkeleri onun her zaman önceliği ve tutkusu olmuştur. Her zaman sadece devrime bağlı ve tutkulu olmuştur. Cesur eylemlerine ilişkin bir diğer husus ise düşmanlar onu çok iyi tanırdı. O, bölge uluslarının da katkısı ise tüm gayrımeşru güçlerin karşısında durmayı başardı.

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