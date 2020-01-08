İran, ABD üslerini vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Pentagon'dan, el-Esad ve Erbil üslerine 10’dan fazla balistik füze ile saldırı düzenlendiği açıklaması geldi. Sıcak bilgi ise İran Devlet Televizyonu'na ait: "15 füze fırlatıldı, 80 ABD'li terörist öldürüldü..."
ABD'nin, İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesine İran'dan yanıt geldi.
TSİ gece yarısından sonra yaşanan sıcak gelişmeyle ilgili son gelen bilgi, İran Devlet Televizyonu'na ait. Televizyon, ABD üslerine 15 füze fırlatıldığını ve 80 kişinin öldüğünü duyurdu. Haberde '80 ABD'li terörist öldürüldü' denirken, üslerdeki ABD helikopterlerinin ağır hasar gördüğü belirtildi. Ayrıca, ABD'nin olası misillemesine karşılık vurmak için 100 hedefin belirlendiği kaydedildi.
İran'ın ölü sayısı iddiasına ABD'den henüz bir yanıt gelmedi ancak, İran Devlet Televizyonu'nun haberi öncesi ABD medyasının yetkililere dayandırdığı bilgi, füze saldırılarında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı yönündeydi. İran televizyonun haberinde, Trump'ın hasarı az göstermeye çalıştığı iddiası da yer aldı.
PENTAGON SALDIRIYI DOĞRULADI
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esad ve Erbil üslerine 10'dan fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu.
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, '7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esad üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.
Hoffman, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.