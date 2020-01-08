İran, ABD üslerini vurdu

ABD'nin, İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesine İran'dan yanıt geldi.



TSİ gece yarısından sonra yaşanan sıcak gelişmeyle ilgili son gelen bilgi, İran Devlet Televizyonu'na ait. Televizyon, ABD üslerine 15 füze fırlatıldığını ve 80 kişinin öldüğünü duyurdu. Haberde '80 ABD'li terörist öldürüldü' denirken, üslerdeki ABD helikopterlerinin ağır hasar gördüğü belirtildi. Ayrıca, ABD'nin olası misillemesine karşılık vurmak için 100 hedefin belirlendiği kaydedildi.



İran'ın ölü sayısı iddiasına ABD'den henüz bir yanıt gelmedi ancak, İran Devlet Televizyonu'nun haberi öncesi ABD medyasının yetkililere dayandırdığı bilgi, füze saldırılarında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı yönündeydi. İran televizyonun haberinde, Trump'ın hasarı az göstermeye çalıştığı iddiası da yer aldı.



PENTAGON SALDIRIYI DOĞRULADI



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esad ve Erbil üslerine 10'dan fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu.



Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, '7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esad üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.



Hoffman, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.







DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA



İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.



Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından 'çok daha sert ve ezici' karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.



Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, 'Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz' ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.



TRUMP'IN PARASINI İSTEDİĞİ ÜS



ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el-Esad Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.



İranlı general Kasım Sülemani'ye yönelik suikastta kullanılan füzelerin bu üstten ateşlendiği belirtilirken, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına Trump'ın verdiği yanıtta yine Ayn el-Esad üssü gündeme gelmişti.



Trump, 'Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız...' demişti.



SALDIRI SONRASI TARAFLAR NE DEDİ?



İran'ın, Kasım Süleymani'ye yönelik suikastla aynı saatte yaptığı belirtilen füze saldırısının ardından, iki taraftan da karşılıklı açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Meşru müdafaa, savaş peşinde değiliz' derken,



İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Danışmanı, 'ABD müdahalesi topyekün savaşa neden olur' ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Trump, beklenenin aksine sakin denebilecek bir açıklama yaptı: 'Her şey yolunda...' İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından 'çok daha sert ve ezici' karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, 'Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz' ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el-Esad Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.İranlı general Kasım Sülemani'ye yönelik suikastta kullanılan füzelerin bu üstten ateşlendiği belirtilirken, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına Trump'ın verdiği yanıtta yine Ayn el-Esad üssü gündeme gelmişti.Trump, 'Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız...' demişti.İran'ın, Kasım Süleymani'ye yönelik suikastla aynı saatte yaptığı belirtilen füze saldırısının ardından, iki taraftan da karşılıklı açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Meşru müdafaa, savaş peşinde değiliz' derken,İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Danışmanı, 'ABD müdahalesi topyekün savaşa neden olur' ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Trump, beklenenin aksine sakin denebilecek bir açıklama yaptı: 'Her şey yolunda...'

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