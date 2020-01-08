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'İbo Show' geri dönüyor

İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlı'nın saç ekim merkezinin açılışında kameraların karşısına geçti. Usta sanatçı, 'İbo Show'un yeni dönemde ekranlarda yer alabileceğini açıkladı.

Televizyon / 08 Ocak 2020 Çarşamba 16:28
'İbo Show' geri dönüyor

Tatlıses Saç Ekim Merkezi'ni hayata geçiren Ahmet Tatlı'yı, bu özel günde babası İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı. Açılış için İzmir'den İstanbul'a gelen 68 yaşındaki sanatçı, sağlık durumunun çok iyi olduğunu söylerken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses, "Bu müjdeyi de verebilirim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de bunan inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses

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