Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ateşkes çağrısı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesiyi Pazara bağlayan gecede Libya’da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunuyorlar” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in arasında gerçekleşene iki kritik zirvenin ardından Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den Libya'da ateşkes için çağrı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda ele alındı. İdlib ateşkes başta olmak üzere Suriye işbirliği ABD -İran gerilimi azaltılması ve neler yapabiliriz, Irak ve nihayetinde Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. Libya'da ateşkes sağlanması konusunda Rus ortaklarımızla çalışıyoruz. Daha önce heyetimiz Moskova'ya giderek, karşıtlarla görüşmeler yaptılar. Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesiyi Pazara bağlayan gecede Libya'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak. Ateşkesin sağlanması kalıcı barışın olması için Rusya ile hem de Libya'daki tüm taraflarla çalışmaları sürdüreceğiz. Bu çalışmalar Berlin sürecinin başarılı olması ve Libya'ya barış ve huzur gelmesi için katkı sağlayacaktır” dedi.