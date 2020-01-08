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ABD üslerinin son halleri görüntülendi

İran'ın, ABD'nin Irak'ta bulunan El Esad Hava Üssüne yönelik düzenlediği füze saldırılarından yeni görüntüler geldi.

Dünya / 08 Ocak 2020 Çarşamba 21:46
ABD üslerinin son halleri görüntülendi
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ran, ABD'nin suikastla öldürdüğü General Kasım Süleymani'nin toprağa verilmesinin hemen öncesinde Donald Trump yönetimine misillemelerine başladı. Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu iki üs, sabaha karşı füzelerle vuruldu. CNN'de yer alan habere göre, görüntülerde İran'ın hava saldırıları sonrası hasar gören bölgeler yer alıyor. Planet Labs'tan alınan uydu görüntülerinde 4 binanın ve uçak pistinin ağır hasar aldığı görülüyor.

TRUMP 'BAZI HASARLAR VAR' DEMİŞTİ

İran'ın saldırısı sonrası bugün ilk kez kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, 'Saldırıda hiçbir Amerikalı ölmemiştir. Sadece askeri üslerde bazı hasarlar meydana geldi' ifadesini kullandı.






IrakGeneralİranDonald Trump

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