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Trump'tan İran geri adımı!

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada İran'ın kültürel değerlerinin de yer aldığı 52 hedefi vurma açıklamasından geri adım attı. Trump, "İran'da kültürel yerlerin hedef alınması konusunda kanunlara uymak isterim" dedi.

Dünya / 07 Ocak 2020 Salı 23:29
Trump'tan İran geri adımı!

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD ile İran arasındaki gerilim zirve yaptı, iki ülke savaş eşiğine geldi. İki ülkeden de günlerdir restleşme açıklamaları geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yeni açıklamalarda bulundu.

AB Başkanı Trump,Süleymani'nin büyük bir saldırı planladığını belirterek "Hizbullah lideri ile seyahat ediyordu. Onu öldürerek çok sayıda hayat kurtardık" ifadelerini kullandı.

"Her türlü misillemeye hazırız. Biz de karşılık veririz" diyen Trump'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"İran'da kültürel yerlerin hedef alınması konusunda kanunlara uymak isterim.

ABD olarak Irak'ın kendi güvenliğini kendisinin sağlamasını istiyoruz.

ABD Irak'tan çıkarsa İran bölgede daha çok etkili olur.

Irak'a yönelik yaptırımları ancak bize saygılı davranmamaları halinde değerlendiririz"

"52 HEDEF BELİRLEDİK"

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada "Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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